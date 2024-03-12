«Инфляция на золото»: Средний чек ювелирных подарков упал до пяти тысяч рублей
Владимир Збойков заявил НСН, что в целом средний чек на ювелирные украшения колеблется между 7-8 тысячами рублей за изделие, на 8 марта же выбирают более дешевые подарки.
Средний размер чека на ювелирные украшения колеблется между 7-8 тысячами рублей за ювелирное изделие, но на подарок к 8 марта в этом году россияне потратили не более пяти тысяч рублей, заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН.
Продажи ювелирных украшений в России в период с 6 по 10 марта 2024 года выросли почти в два раза, свидетельствует исследование SOKOLOV. С 6 по 8 марта объем розничных продаж в сети увеличился на 85% относительно того же отрезка 2023 года. Однако наибольший прирост зафиксирован в выходные после праздника — 9 и 10 марта показатель вырос в 2,5 раза год к году.
«По нашим данным, в 2023 году была не такая радужная картина продаж, как было заявлено. Продажи просели. Что касается продаж в марте, сводных данных еще нет. Могу сказать только, что продажи пошли разнонаправленно. У некоторых компаний они взлетели, у других – просели. Единой общей тенденции на рынке нет. На 2024 году у нас прогноз тоже не очень радужный. Нужно понимать, что рынок ювелирных изделий зависит от благосостояния граждан. Процесс инфляции сильно идет вверх, у людей есть более насущные потребности. А цена на золото растет, что и потянет вверх цены на ювелирные изделия», - отметил он.
По его словам, 8 марта средний чек продаж составляет не более шести тысяч рублей, что ниже средних показателей по другим праздникам.
«Если средняя цена чека колеблется между 7-8 тысячами рублей за изделие, то 8 марта это обычно менее дорогие изделия, чем те, что дарят на день рождения или на Новый год. Средний чек за мартовские продажи не поднимется выше пяти-шести тысяч рублей. В основном покупают серьги. Что касается камней, цветные камни сейчас в тренде», - рассказал собеседник НСН.
Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков «Радиоточке НСН».
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