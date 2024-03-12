«Инфляция на золото»: Средний чек ювелирных подарков упал до пяти тысяч рублей

«По нашим данным, в 2023 году была не такая радужная картина продаж, как было заявлено. Продажи просели. Что касается продаж в марте, сводных данных еще нет. Могу сказать только, что продажи пошли разнонаправленно. У некоторых компаний они взлетели, у других – просели. Единой общей тенденции на рынке нет. На 2024 году у нас прогноз тоже не очень радужный. Нужно понимать, что рынок ювелирных изделий зависит от благосостояния граждан. Процесс инфляции сильно идет вверх, у людей есть более насущные потребности. А цена на золото растет, что и потянет вверх цены на ювелирные изделия», - отметил он.

По его словам, 8 марта средний чек продаж составляет не более шести тысяч рублей, что ниже средних показателей по другим праздникам.

«Если средняя цена чека колеблется между 7-8 тысячами рублей за изделие, то 8 марта это обычно менее дорогие изделия, чем те, что дарят на день рождения или на Новый год. Средний чек за мартовские продажи не поднимется выше пяти-шести тысяч рублей. В основном покупают серьги. Что касается камней, цветные камни сейчас в тренде», - рассказал собеседник НСН.

Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков «Радиоточке НСН».

