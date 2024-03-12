Продажи ювелирных украшений в России на 8 Марта выросли вдвое

Продажи ювелирных украшений в России в период с 6 по 10 марта 2024 года выросли почти в два раза по сравнению таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование SOKOLOV, пишет Газета.Ru.

С 6 по 8 марта объем розничных продаж в сети увеличился на 85% относительно того же отрезка прошлого года. А наибольший прирост отмечен в выходные — 9 и 10 марта показатель вырос в 2,5 раза год к году. Пиковым днем для покупок стало 7 марта – на него пришлась почти треть всех покупок за этот период. В целом сумма продаж за этот период превысила 2 миллиарда рублей.

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Как правило россияне покупали серьги и кольца к 8 Марта. В основном они выбирали украшения без вставок или с фианитами. Из драгоценных камней наибольшим спросом пользуются бриллианты, топазы и гранаты. Специалисты также уточнили, что покупатели чаще выбирают для покупки серебро.

Ранее в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс на котором будут продаваться исключительно отечественные товары. Он сможет конкурировать с крупнейшими игроками рынка, заявил в интервью НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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