IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам в России

Путин: нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля

Посольство РФ в Коломбо: российские туристы в Шри-Ланке не испытывают каких-либо проблем в связи с беспорядками в столице

В Шанхае закрыли метрополитен из-за вспышки COVID-19

СМИ: в Италии задержаны 77 человек в ходе операции против мафиозной группировки «Ндрангета»

Гидрометцентр: в среду в Москве прогнозируется + 20 градусов