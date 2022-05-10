IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам в России
Глава Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters заявил, что принадлежащая его компании IKEA продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России.
По его словам, продлить действие данного решения удалось до августа.
«Нам удалось продлить это до шести месяцев. Мы продолжаем отслеживать то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — заключил Онка.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность вновь открыть свои магазины в России после того, как настроит логистику поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.
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