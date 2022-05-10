IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам в России

Глава Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters заявил, что принадлежащая его компании IKEA продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России.

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По его словам, продлить действие данного решения удалось до августа.

«Нам удалось продлить это до шести месяцев. Мы продолжаем отслеживать то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — заключил Онка.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность вновь открыть свои магазины в России после того, как настроит логистику поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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