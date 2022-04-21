В Минпромторге заявили о желании IKEA и Inditex вновь открыть российские магазины

Шведская компания и испанский владелец брендов Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque объявили о приостановке работы в РФ после начала российской военной спецоперации на Украине.

Евтухов отметил, что и для IKEA, и для Inditex важен российский рынок.

«Пока даже те иностранные компании (курируемые Минпромторгом - НСН), кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — цитирует замминистра ТАСС.

