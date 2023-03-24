IKEA продала последнюю фабрику в России
Шведская компания IKEA завершила сделку по продаже последнего производства в России. Об этом сообщает «Коммерсант».
Речь идет о мебельной фабрике в Новгородской области. По данным издания, завод купил совладелец петербургской компании Slotex Вадим Осипов.
Два других производстве IKEA достались лесопромышленной компании «Лузалес» из Коми. Сообщается, что общая сумма сделок составила 15 миллиардов рублей.
После начала спецоперации на Украине IKEA объявила об уходе с российского рынка. На территории РФ шведская компания продолжает владеть торговыми центрами «Мега».
Заводы IKEA после смены собственников продолжат выпускать ту же продукцию. Об этом ранее заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает НСН.
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