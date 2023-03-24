«Покупателя нет?»: Эксперт усомнился, что «Леруа» продаст бизнес в РФ за разумные деньги

Владельцы компании «Леруа Мерлен» не смогут продать ее российские магазины по рыночной цене, предположил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Ранее группа Adeo, которой принадлежит французская компания, заявила о намерении продать свои магазины в России. Директор по внешним коммуникациям «Леруа Мерлен» Лола Сатторова пояснила НСН, что речь идет лишь «о намерении» головного офиса, но никаких решений не принято.