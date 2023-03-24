«Покупателя нет?»: Эксперт усомнился, что «Леруа» продаст бизнес в РФ за разумные деньги
Заявления о намерениях владельцев компании могут быть «маневром», а продавать бизнес в России можно очень долго, сказал в эфире НСН Владлен Максимов.
Владельцы компании «Леруа Мерлен» не смогут продать ее российские магазины по рыночной цене, предположил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Ранее группа Adeo, которой принадлежит французская компания, заявила о намерении продать свои магазины в России. Директор по внешним коммуникациям «Леруа Мерлен» Лола Сатторова пояснила НСН, что речь идет лишь «о намерении» головного офиса, но никаких решений не принято.
«Продать-то хочется за рыночную цену или близкую к ней, а такого покупателя, думаю, коллеги вряд ли найдут. Поэтому продаваться можно долго. Так что я бы не торопился говорить, что "Леруа" уходит. Есть много компаний, которые объявили, что уходят, но никуда не ушли. Я не исключаю, что это некий маневр, который нужен для ослабления давления с той стороны», - заключил собеседник НСН.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее заявил, что белорусский аналог IKEA, компания Swed House, может открыть в 2023 году в Москве 10 магазинов, а в ближайшие годы - до 50 магазинов по всей России.
Владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер заявил НСН в этой связи, что заменить в России IKEA невозможно, поскольку ее бизнес-модель не смогут скопировать ни российские, ни белорусские, ни западные компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине
- СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат
- Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении
- В «Леруа Мерлен» опровергли открытие новых магазинов в России
- «Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре
- В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году
- Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
- Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге
- Мишустин рассказал о налоговых льготах для новых российских регионов
- Политолога Аббаса Галлямова объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru