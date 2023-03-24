«Покупателя нет?»: Эксперт усомнился, что «Леруа» продаст бизнес в РФ за разумные деньги

Заявления о намерениях владельцев компании могут быть «маневром», а продавать бизнес в России можно очень долго, сказал в эфире НСН Владлен Максимов.

Владельцы компании «Леруа Мерлен» не смогут продать ее российские магазины по рыночной цене, предположил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Ранее группа Adeo, которой принадлежит французская компания, заявила о намерении продать свои магазины в России. Директор по внешним коммуникациям «Леруа Мерлен» Лола Сатторова пояснила НСН, что речь идет лишь «о намерении» головного офиса, но никаких решений не принято.

«Лишь намерение»: В «Леруа Мерлен» опровергли продажу бизнеса
«Продать-то хочется за рыночную цену или близкую к ней, а такого покупателя, думаю, коллеги вряд ли найдут. Поэтому продаваться можно долго. Так что я бы не торопился говорить, что "Леруа" уходит. Есть много компаний, которые объявили, что уходят, но никуда не ушли. Я не исключаю, что это некий маневр, который нужен для ослабления давления с той стороны», - заключил собеседник НСН.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее заявил, что белорусский аналог IKEA, компания Swed House, может открыть в 2023 году в Москве 10 магазинов, а в ближайшие годы - до 50 магазинов по всей России.

Владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер заявил НСН в этой связи, что заменить в России IKEA невозможно, поскольку ее бизнес-модель не смогут скопировать ни российские, ни белорусские, ни западные компании.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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