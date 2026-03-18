Впечатлением вечера стал первый в России концерт нейросетевой певицы Саши Комович. Она выступила на сцене вместе с живым оркестром и Московским мужским хором. Виртуальная артистка написала песню специально для открытия бала.

«Сейчас в ивенте есть тренд на совмещение несовместимого. Кажется, что нас всех заменит этот самый ИИ, но также много мероприятий проводится и с артистами. Это можно совмещать, в том числе, с классической музыкой. Даже, несмотря на ИИ, мы можем делать людей ближе. Основная цель была - познакомить отельеров с их реальными клиентами. Бал даёт возможность людям взглянуть друг в друга в глаза. Этого очень сильно не хватает. Участники могут танцевать, общаться», - отметила собеседница НСН.

Рейтинг проходил уже во второй раз. Его основу составила методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами – «Центром экономики рынков» совместно с МАСМИ Россия. Экспертный совет объединил организаторов деловых мероприятий из крупнейших компаний страны. Всего на данный момент – 104 эксперта. По словам Александры Колесниковой, они выполняют не только оценочную функцию.

«В рейтинг у нас попадают отели, которые обладают возможностями для проведения корпоративных мероприятий для групп свыше 100 человек. Эксперты пишут искренние отзывы в ходе инспекций. Когда приезжают на место, они честно говорят о том, что им нужно как корпоративным клиентам. Получается еще такая просветительская работа, которая помогает отелям лучше видеть то, в чем есть потребности, над чем имеет смысл работать. Причем в рейтинг входят именно те заведения, которые заточены на корпоративные мероприятия, а не проводят их между делом», - рассказала основатель рейтинга.