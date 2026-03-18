ИИ-певица «взорвала» церемонию награждения лауреатов Top 100 Business Hotels
Совмещение ИИ с людьми стало изюминкой объявления лауреатов Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий, рассказала НСН его основатель Александра Колесникова.
Совмещение искусственного интеллекта с реальными людьми, в том числе, с музыкантами, может привнести в ивент-индустрию новое наполнение и помочь в удовлетворении запросов клиентов. Об этом НСН рассказала основатель рейтинга TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service Александра Колесникова.
Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий Top 100 Business Hotels объявил лауреатов 2025 года. Торжественная церемония награждения прошла в отеле Moscow Marriott Imperial Plaza. Мероприятие объединило номинантов гостиничного бизнеса и представителей крупных компаний, экспертов MICE-индустрии. Организаторы превратили подведение итогов в бал времен Российской Империи с живым симфоническим оркестром.
Впечатлением вечера стал первый в России концерт нейросетевой певицы Саши Комович. Она выступила на сцене вместе с живым оркестром и Московским мужским хором. Виртуальная артистка написала песню специально для открытия бала.
«Сейчас в ивенте есть тренд на совмещение несовместимого. Кажется, что нас всех заменит этот самый ИИ, но также много мероприятий проводится и с артистами. Это можно совмещать, в том числе, с классической музыкой. Даже, несмотря на ИИ, мы можем делать людей ближе. Основная цель была - познакомить отельеров с их реальными клиентами. Бал даёт возможность людям взглянуть друг в друга в глаза. Этого очень сильно не хватает. Участники могут танцевать, общаться», - отметила собеседница НСН.
Рейтинг проходил уже во второй раз. Его основу составила методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами – «Центром экономики рынков» совместно с МАСМИ Россия. Экспертный совет объединил организаторов деловых мероприятий из крупнейших компаний страны. Всего на данный момент – 104 эксперта. По словам Александры Колесниковой, они выполняют не только оценочную функцию.
«В рейтинг у нас попадают отели, которые обладают возможностями для проведения корпоративных мероприятий для групп свыше 100 человек. Эксперты пишут искренние отзывы в ходе инспекций. Когда приезжают на место, они честно говорят о том, что им нужно как корпоративным клиентам. Получается еще такая просветительская работа, которая помогает отелям лучше видеть то, в чем есть потребности, над чем имеет смысл работать. Причем в рейтинг входят именно те заведения, которые заточены на корпоративные мероприятия, а не проводят их между делом», - рассказала основатель рейтинга.
Количество отелей, которые осмотрели эксперты в рамках второго сезона рейтинга, увеличилось за счет Краснодарского края, новых территорий РФ. Обладателем первого места Всероссийского рейтинга отелей для деловых мероприятий стал Cosmos Collection Izumrudny Les из Подмосковья. В Топ-5 также вошли: «Манжерок» (Алтай), Moscow Marriott Imperial Plaza (Москва), Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург), Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (Москва).
Главным сюрпризом для участников церемонии награждения стал мастер-класс от президента Международной ассоциации балов Михаила Грибова. Под руководством ведущего танцмейстера России гости исполнили кадриль, превратившись из зрителей в непосредственных участников «Бала Первых» в ключевых участников.
Горячие новости
- Россиянам рассказали о последствиях привычки спать в линзах
- СМИ: Основателя фонда «Мы вместе» Королева арестовали за хищение денег у бойцов СВО
- Вакцина и манжеты: Врач рассказал, как защититься от клещей
- «Коровий бунт!»: Блогеры и депутаты вступились за новосибирских фермеров
- Туроператоры призвали государство финансировать инфраструктуру регионов
- Политолог Солозобов раскрыл имя возможного преемника президента Казахстана
- Гинекологи поддержали план отправлять бездетных женщин к психологу
- Откупиться не выйдет: Как российские компании борются с атаками хакеров
- Россияне начали отдавать предпочтение Анапе вместо дорогого Сочи
- Telegram за неделю заблокировал более 752 тысяч каналов