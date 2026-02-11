Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий вышел на «финишную прямую»
Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий объявит лауреатов Top 100 Business Hotels 11 марта в Москве. Как сообщили организаторы, церемония награждения пройдет в формате бала времен царской России в Марриотт Империал Плаза. В рейтинг включат заведения, которые получили высокий балл экспертов - «тайных» покупателей. В этом году к регионам для оценки отелей присоединились Краснодар и Геленджик.
Рейтинг составляется уже во второй раз на основе методики, разработанной авторитетными исследовательскими агентствами - «Центром экономики рынков» совместно с МАСМИ Россия. В 2026 году подход был скорректирован в пользу экономических показателей. Кроме того, эксперты вместо глубинных интервью предложили оценивать адекватность ценообразования отелей, в том числе - стоимость размещения, питания корпоративных групп и так далее.
В роли «тайных» покупателей выступили специалисты ведущих отечественных компаний, которые организуют деловые мероприятия в разных отраслях. Это делает рейтинг особо весомым среди игроков российской гостиничной индустрии, а отели, включенные в него, получают репутацию надежных. Очные «тайные» проверки были завершены в начале года.
В первую очередь специалисты проверили соответствие информации на сайте отеля реальной ситуации. Оценивалась также внутренняя «кухня» потенциальных площадок для проведения деловых мероприятий – от доступности подходящих залов и номеров для участников до румминг-листа и меню. Отдельно проверялось качество работы персонала. Наличие дополнительных опций, таких как СПА-услуги или прогулки по эко-тропам на территории отеля, считались дополнительным преимуществом.
Попадание в Top 100 Business Hotels позволит отелям привлечь новую аудиторию корпоративных заказчиков. В свою очередь бизнес-заказчики получают гарантию качества услуг в части организации деловых мероприятий.
