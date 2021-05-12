Экономист: Бизнесу компенсируют «налоговую войну» с Нидерландами

Финансовый аналитик Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что придется делать компаниям, головные офисы которых находятся за рубежом.

Крупные компании, офисы которых находятся в Нидерландах, будут вынуждены выплачивать повышенные налоги, но власти наверняка предусмотрят компенсации, заявил в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Ранее Россия в одностороннем порядке изменила налоговые соглашения с Нидерландами.

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«На самом деле, компании были к этому готовы, эта история длится уже не один месяц. Я думаю, они продумывали, что делать в таком случае. Понятно, что налогообложение будет не столь выгодное для компаний. Эта мера лежит в русле борьбы с офшоризацией. Я думаю, со стороны государства прорабатываются какие-то компенсационные механизмы. Например, более низкое налогообложение прибыли, которая идет на инвестиции по новым проектам. Основной бизнес компаний в России. Это тот самый случай, когда придется играть по новым правилам с определенными мерами компенсации со стороны государства», - отметил он.

Накануне в Госдуме поддержали денонсацию соглашения РФ с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Если российская сторона успеет со всеми процедурами по разрыву договора до 30 июня, уже с 1 января 2022 года дивиденды на счетах за рубежом будут облагаться по ставке 15% вместо 2–3%. В Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и других крупных представителей российского бизнеса.

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ФОТО: flickr.com // Gregory Jost
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