Минфин намерен изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Накануне Госдума проголосовала за денонсацию соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. По словам Сазанова, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции, что существенно пополнит российский бюджет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

