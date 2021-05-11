Минфин намерен изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией
Министерство финансов России предложит внести изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Он отметил, что сегодня Швейцария, Сингапур и Гонконг являются ключевыми юрисдикциями, в отношении которых необходимо внести изменения.
Накануне Госдума проголосовала за денонсацию соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. По словам Сазанова, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции, что существенно пополнит российский бюджет.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
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