Минфин намерен изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Министерство финансов России предложит внести изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он отметил, что сегодня Швейцария, Сингапур и Гонконг являются ключевыми юрисдикциями, в отношении которых необходимо внести изменения.

Госдума денонсировала соглашение о налогах с Нидерландами

Накануне Госдума проголосовала за денонсацию соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. По словам Сазанова, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции, что существенно пополнит российский бюджет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГонконгШвейцарияСингапурНалоги
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