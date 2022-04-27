Хуснуллин: Ушедшие из России зарубежные компании вернутся

«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — рассказал зампред правительства в беседе с РБК.

Хуснуллин подчеркнул, что во всем мире есть «бизнес, который хочет зарабатывать», который «годами, даже десятилетиями» развивал партнерские отношения с Россией, и «люди эти отношения не хотят терять».

По словам вице-премьера, в стране «не просто так» появлялись крупные зарубежные компании: для их работы были созданы выгодные условия, и бизнес получает здесь прибыль.

«От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил Хуснуллин.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что приостановившие деятельность по политическим причинам компании необходимо поставить перед выбором: остаться им на российском рынке или же уйти. Парламентарий указал, что подвесить рынок — «самая плохая история», так как нет определенности, и новые игроки не могут прийти на место приостановивших работу, сообщает телеканал «360».

