Суд в Москве арестовал активы и имущество «Главпродукта» и его главы
Арбитражный суд столицы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также все доли и акции более 30 юрлиц холдинга. Это следует из опубликованного определения суда.
На средства Смирнова наложен арест за исключением 80% ежемесячной зарплаты, а арест средств компаний не распространяется на средства для расчетов с банками по кредиту, поставщиками, для выплат зарплаты работникам и уплаты налогов.
Такие меры суд принял по иску Генпрокуратуры к американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые владеют российскими структурами холдинга «Главпродукт», а также к Смирнову.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче компаний, принадлежащих АО «Главпродукт», во временное управление Росимущества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru