Суд в Москве арестовал активы и имущество «Главпродукта» и его главы

Арбитражный суд столицы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также все доли и акции более 30 юрлиц холдинга. Это следует из опубликованного определения суда.

На средства Смирнова наложен арест за исключением 80% ежемесячной зарплаты, а арест средств компаний не распространяется на средства для расчетов с банками по кредиту, поставщиками, для выплат зарплаты работникам и уплаты налогов.