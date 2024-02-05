Хинштейн назвал продажу «Яндекс» защитой от санкционного давления

Ранее нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Уточняется, что новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС». Генеральным директором останется Артем Савиновский. Также организация сохранит бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V., помимо иностранных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и финского дата-центра.

«„Яндекс“ был и остается флагманом российского ИТ, разработками и продуктами которого мы пользуемся каждый день. Теперь же он гарантированно будет работать в нашей юрисдикции, защищен от санкционного давления», — пояснил Хинштейн.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что «Яндекс» останется международной компанией.

«Компания международная, она будет работать по всему миру. Просто сегодня в этой компании нет лиц, которые находятся под персональными санкциями и оснований для их введения нет», — сказал эксперт.

По его словам, в процессе реструктуризации удалось сохранить управленческую команду и учесть интересы акционеров.

Ранее стало известно, что основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании. В консорциум входят еще четыре пайщика — структуры основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, гендиректора депозитария «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ», инвестора и предпринимателя Александра Рязанова, напоминает «Радиоточка НСН».

