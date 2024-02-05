Акции «Яндекса» упали почти на девять процентов на Мосбирже

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились в цене на старте торгов на 9,3%, теряя к текущему моменту чуть более четырех процентов.

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По состоянию на 10:05 акции «Яндекса» дешевеют на 4,35%, до 3025,4 рубля. На старте торгов они падали в цене на 9,35, до 2870 рублей.

Ранее утром стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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