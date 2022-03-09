Victoria's Secret приостановит работу в России

До этого СМИ сообщили, что один из крупнейших мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever приостановит импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.