Victoria's Secret приостановит работу в России
Магазин нижнего белья Victoria's Secret на неопределенный срок остановит свою деятельность в России с 10 марта, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что компания также прекратила онлайн продажи с 9 марта. При этом все заказы, сделанные клиентами заранее, будут доставлены покупателям.
До этого СМИ сообщили, что один из крупнейших мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever приостановит импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.
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