Harley-Davidson отказался от программы обеспечения инклюзивности

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о закрытии программы по обеспечению представленности национальных меньшинств, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI). Также компания заявила, что намерена пересмотреть свои партнерские и спонсорские соглашения и отказаться от сотрудничества с организациями, пропагандирующими нетрадиционные ценности.

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Производитель мотоциклов больше не намерен быть спонсором ЛГБТ-фестивалей («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и сотрудничать с Human Rights Campaign, выступающей за защиту прав сексуальных меньшинств, говорится в сообщении Harley-Davidson в соцсети X.

Заявление было опубликовано после критики со стороны активиста Робби Старбака, который призвал американцев бойкотировать продукцию компаний, тратящих деньги в том числе на поддержку ЛГБТ-сообществ. Его поддержал в том числе бизнесмен Илон Маск.

Замглавы Минюста ранее обвинил представителей ЛГБТ в «гей-национализме».



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ФОТО: РИА Новости
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