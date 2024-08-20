Harley-Davidson отказался от программы обеспечения инклюзивности

Производитель мотоциклов больше не намерен быть спонсором ЛГБТ-фестивалей («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и сотрудничать с Human Rights Campaign, выступающей за защиту прав сексуальных меньшинств, говорится в сообщении Harley-Davidson в соцсети X.

Заявление было опубликовано после критики со стороны активиста Робби Старбака, который призвал американцев бойкотировать продукцию компаний, тратящих деньги в том числе на поддержку ЛГБТ-сообществ. Его поддержал в том числе бизнесмен Илон Маск.

Замглавы Минюста ранее обвинил представителей ЛГБТ в «гей-национализме».







