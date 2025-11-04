Gunvor исключила возможность обратного выкупа зарубежных активов «Лукойла»

Продажа зарубежных активов «Лукойла» компании Gunvor Group не предусматривает их обратного выкупа даже в случае снятия международных санкций. Об этом заявил глава Gunvor Торбьерн Тернквист в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Он добавил, что часть активов российского холдинга органично вписывается в бизнес-модель Gunvor, особенно в сферы трейдинга и нефтепереработки, однако некоторые из них, по его словам, в дальнейшем могут быть переданы другим компаниям.

Покупатель активов «Лукойла» отказался возвращать их после снятия санкций

Ранее «Лукойл» сообщил, что получил от Gunvor предложение о покупке дочерней структуры Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами компании. Стороны уже согласовали ключевые условия сделки, при этом «Лукойл» обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

22 октября министерство финансов США включило «Лукойл» и его дочерние предприятия, где доля компании превышает 50%, в санкционный список. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Помимо этого, Евросоюз в 19-м пакете санкций ввел ограничения против торгового подразделения компании Litasco Middle East DMCC, зарегистрированного в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПродажаЛукойл

