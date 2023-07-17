«Ъ»: Грузоперевозки в России подорожали до 38% за полгода
Грузовые перевозки в России резко подорожали, стоимость услуги выросла на 38% за последние полгода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты биржи ATI.SU.
По данным издания, в январе — июне 2023 года спрос на автоперевозки грузов в РФ вырос на 61%, на международных направлениях — на 30%, в том числе на экспорт — до 3%. Число заявок на перевозки из стран Европы сократилось на 60−80%. Основатель ATI.SU Святослав Вильд считает, что рост спроса связан с ускорением импортозамещения и перестройкой производственных цепочек, пишет RT.
Как отметил руководитель международного направления в Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко, при этом стоимость транспортировки из Турции снизилась на 15−20% по сравнению с началом года. Кроме того, из-за улучшения ситуации с очередями на границах ставки на перевозки в Китае сократились на 30−40%, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru