Группа «Самолет» выкупила 100% акций девелопера МИЦ

Отмечается, что данная сделка усилит позиции «Самолета» и позволит нарастить объемы текущего строительства до 4,2 млн квадратных метров. Стоимость сделки не уточняется.

Группа «Самолет» стала владелицей всего существующего бизнеса «МИЦ» — земельных участков, запланированных и реализующихся проектов, управляющих компаний и прочих активов. В пресс-службе «Самолета» подчеркнули, что в периметр сделки вошли 11 строящихся и проектируемых объектов и свыше 50 предприятий, бывших членами группы компаний «МИЦ». Отмечается, что долговой портфель «МИЦ» формировался за счет проектного финансирования, при этом корпоративный долг отсутствовал.

Обязательства перед покупателями и клиента управляющих компаний перейдут к группе «Самолет», по ее же стандартам будут строиться и эксплуатироваться проекты на участках, ранее принадлежавших «МИЦ».

По словам СЕО «Самолет Москва» Андрея Иваненко, сделка увеличит земельный банк «Самолета» на 1,1 млн квадратных метров и нарастит долю рынка в столичном регионе до 18% (на 5 п.п.). Он также отметил, что «Самолет» готов интегрировать команду и запустить продажи недвижимости с меблировкой и ремонтом по стандартам «Самолета».

Ранее председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



