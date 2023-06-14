«Депозиты опустошают»: Покупку недвижимости назвали лучшей инвестицией в России

«Стоит учитывать, что в прошлом году сумма ипотечного портфеля банков увеличилась, но количество заемщиков уменьшилось. То есть, люди не вписываются сейчас в те цены, которые выставляют застройщики. После пандемии цены выросли от 30 до 100% в некоторых городах. В Москве удвоился ипотечный чек, раньше было 3,84 миллиона средний размер кредита, сейчас он уже 7,5. Это говорит о том, что жилье очень сильно подорожало, доступность жилья снизилась», - рассказала собеседница НСН.

Радченко объяснила, что граждане переводят свои сбережения с депозитов в квадратные метры, что только толкает цены на жилье вверх.

«Конечно, за банки можно порадоваться, но я бы измеряла не в денежных знаках, а в количествах людей, которые улучшили жилищные условия, а их вряд ли будет больше, чем в предыдущем году. Цены на рынке поддерживаются сейчас обесцениванием рубля. Люди, у которых есть сбережения рублевые, в панике, они все снимают и перекладывают в котлованы, в квадратные метры. Уровень инфляции тоже будет достаточно высоким, в прошлом году было почти 12%. С точки зрения сбережения средств недвижимость снова в приоритете. Сейчас рекордное опустошение депозитов, люди вытаскивают сбережения из банков. Люди не боятся брать ипотеку, но это касается только тех, у кого есть сбережения», - заключила она.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN) назвали рынок жилья в России «субсидийным наркоманом». По их мнению, государственная поддержка рынка в виде субсидирования ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для покупателей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

