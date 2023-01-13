«Не для всех». Военком ответил на вопрос об отмене отсрочки для многодетных отцов

Военком Забайкальского края Юрий Шувалов заявил, что отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации отменили не для всех многодетных отцов, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, это информация касается мужчин, имеющих троих детей, однако каждый случай рассматривается отдельно и учитываются разные основания.

«Не многодетными отменили, а имеющим троих детей. А с четырьмя и более детьми также попадают под отсрочку», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что отец четырёх и более детей может отправиться в зону СВО только если сам попросится туда добровольцем.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отцы многодетных семей с тремя детьми лишились отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииСпецоперацияМобилизацияМногодетные Семьи
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