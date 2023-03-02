Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
Сбербанк начал предоставлять услуги юридическим лицам в Крыму, сообщили в пресс-службе банка.
Уточняется, что на первом этапе предприниматели смогут воспользоваться ключевыми продуктами, включая кредитные.
На сегодняшний день клиенты банка могут снимать наличные с карты, а также вносить деньги на свой счет.
В январе Сбербанк начал работу в Крыму. В пресс-службе кредитной организации отметили, что первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии.
Вслед за Сбербанком в Крым и на новые российские территории зайдут все остальные отечественные банки, это лишь вопрос времени, заявил в связи с этим председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с НСН.
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