Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму

В январе Сбербанк начал работу в Крыму. В пресс-службе кредитной организации отметили, что первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии.

Вслед за Сбербанком в Крым и на новые российские территории зайдут все остальные отечественные банки, это лишь вопрос времени, заявил в связи с этим председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с НСН.

