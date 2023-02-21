Сбербанк освободит участников СВО от комиссий за переводы

Он пообещал уточнить, взимается ли комиссия при переводах денег участникам спецоперации, и отменить её, если она есть.

«За переводы у нас комиссий практически уже нет... А для участников СВО, я узнаю. Если они есть, думаю, точно отменим», - заключил Греф.

Ранее Центробанк России рекомендовал банкам снизить или полностью отменить комиссии за переводы со счётов мобилизованных или других участников СВО членам его семьи, а также комиссий за снятие наличных с их счётов, сообщает RT.

