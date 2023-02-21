Сбербанк освободит участников СВО от комиссий за переводы
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время у банка практически отсутствуют комиссии за переводы, сообщает РИА Новости.
Он пообещал уточнить, взимается ли комиссия при переводах денег участникам спецоперации, и отменить её, если она есть.
«За переводы у нас комиссий практически уже нет... А для участников СВО, я узнаю. Если они есть, думаю, точно отменим», - заключил Греф.
Ранее Центробанк России рекомендовал банкам снизить или полностью отменить комиссии за переводы со счётов мобилизованных или других участников СВО членам его семьи, а также комиссий за снятие наличных с их счётов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну
- Посла Бангладеш вызвали в МИД России из-за морских санкций
- Доисторический туалет со смывом найден в Китае
- Путин и Матвиенко обсудили основные положения послания
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 42 310 человек
- СМИ: сборную России по футболу пригласили провести товарищеский матч в Багдаде
- Сбербанк освободит участников СВО от комиссий за переводы
- Экс-замглавы разведки НАТО оценил шансы Украины на возврат Крыма
- Медведев: США получили по заслугам за антироссийскую политику
- Байден и Дуда встретились в Варшаве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru