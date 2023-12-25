Госдума: у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН

Россияне будут получить кредит только после предоставления ИНН, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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По его словам, это необходимо, чтобы банки могли проверить у клиента наличие самозапрета на кредиты. Финансовые организации будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй и получать от них информацию о том, можно ли одобрить кредит клиенту.

Ранее стало известно, что семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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