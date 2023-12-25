Госдума: у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН
Россияне будут получить кредит только после предоставления ИНН, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, это необходимо, чтобы банки могли проверить у клиента наличие самозапрета на кредиты. Финансовые организации будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй и получать от них информацию о том, можно ли одобрить кредит клиенту.
Ранее стало известно, что семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru