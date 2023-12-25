Госдума: у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН

По его словам, это необходимо, чтобы банки могли проверить у клиента наличие самозапрета на кредиты. Финансовые организации будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй и получать от них информацию о том, можно ли одобрить кредит клиенту.

Ранее стало известно, что семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

