Google заплатит штраф за незаконную слежку с помощью геолокации

Американская корпорация Google выплатит около 400 млн долларов, сообщает Associated Press.

Google грозит штраф на сумму более одного миллиарда евро

Компанию обвиняют в незаконном отслеживании геолокации пользователей. «Это урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных персональных данных, которые собирает Google», — заявляет агентство со ссылкой на заявление генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга. Расследование в отношении Google началось в 2018 году. По словам генпрокуроров, корпорация использовала данные о геолокации для предложения таргетированной рекламы.

Ранее арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать доступ к «Первому каналу», «Вечернему Урганту» и «Минуте славы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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