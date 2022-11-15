Google заплатит штраф за незаконную слежку с помощью геолокации
Американская корпорация Google выплатит около 400 млн долларов, сообщает Associated Press.
Компанию обвиняют в незаконном отслеживании геолокации пользователей. «Это урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных персональных данных, которые собирает Google», — заявляет агентство со ссылкой на заявление генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга. Расследование в отношении Google началось в 2018 году. По словам генпрокуроров, корпорация использовала данные о геолокации для предложения таргетированной рекламы.
Ранее арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать доступ к «Первому каналу», «Вечернему Урганту» и «Минуте славы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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