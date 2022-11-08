«Первый канал» выиграл дело против Google

Cуд пояснил, что дела, связанные с санкционными ограничениями, находятся в юрисдикции российского законодательства. За каждый день неисполнения судебного акта Google будут штрафовать на 100 тысяч рублей.

Напомним, Google заблокировал YouTube-аккаунты «Первого канала» и ряда программ в марте 2022 года.

14 октября был удовлетворен аналогичный иск ВГТРК, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

