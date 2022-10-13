Google грозит штраф на сумму более одного миллиарда евро

Google грозит штраф на сумму более одного миллиарда евро из-за нарушений в области цифровой рекламы по итогам антимонопольного расследования в Евросоюзе, начавшегося в июне прошлого года, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в ЕС недовольны последними уступками IT-гиганта и по-прежнему считают, что гегемония американской корпорации в сфере интернет-рекламы угрожает здоровой конкуренции на рынке.

Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser

Ожидается, что Евросоюз выдвинет официальное обвинение в начале следующего года.

Этот штраф может стать для Google четвертым в рамках расследования Еврокомиссии. За последние 10 лет ЕС потребовал от материнской компании Alphabet почти восемь миллиардов евро по антимонопольным делам.

Ранее Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google 21,7 млрд рублей за фейки, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШтрафЕврокомиссияЕвросоюзGoogle
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