Google грозит штраф на сумму более одного миллиарда евро из-за нарушений в области цифровой рекламы по итогам антимонопольного расследования в Евросоюзе, начавшегося в июне прошлого года, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в ЕС недовольны последними уступками IT-гиганта и по-прежнему считают, что гегемония американской корпорации в сфере интернет-рекламы угрожает здоровой конкуренции на рынке.