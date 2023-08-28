Google задолжала российским кредиторам более 20,1 млрд рублей
Сумма денежных обязательств подразделения корпорации Google в России перед кредиторами превысила 20,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы по итогам первого собрания кредиторов.
В мероприятии приняли участие представители Федеральной налоговой службы, Ижевского радиозавода, картографического сервиса «2ГИС», компаний «Альфа текстайлз», «Проксима текнолоджи» и еще четырех организаций. Сумма денежных требований кредиторов составляет 97,2% от общей суммы обязательств, по состоянию на 22 августа она превысила 20,177 млрд рублей.
Кредиторы приняли решение ходатайствовать в столичный Арбитражный суд о признании отечественного подразделения Google банкротом, а также об открытии конкурсного производства в отношении компании.
Согласно опубликованным ранее документам московского арбитража, дебиторская задолженность подразделения Google составила более 27 млрд рублей, задолженность по выплате зарплат и выходных пособий — 271,2 млн, по обязательным платежам — 85,7 млн.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН заявил, что корпорация Google разрывает все деловые и экономические отношения с РФ и не собирается выплачивать штрафы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru