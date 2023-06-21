ФССП сняла все средства со счетов российской «дочки» Google

Федеральная служба судебных приставов в апреле сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» (дочерней компании Google в России) в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2022 год.

Суд в Москве признал законным решение ФАС оштрафовать Google на 2 млрд рублей

Отмечается, что ФССП перевела средства на свой депозитный счет.

Кроме того, в прошлом году федеральная служба списала со счетов ООО «Гугл» 10,3 млрд рублей. К концу 2022 года в распоряжении компании оставалось 375,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что корпорацию Google LLC могут оштрафовать в РФ на сумму до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФССП РФкомпанияGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры