Apple запретила российским разработчикам пользоваться системой ASA в App Store

Разработчики из России и Белоруссии лишились возможности использовать сервис Apple Search Ads (ASA). Об этом заявил автор Telegram-канала iOS Dev Виктор Грушевский.

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По его словам, соответствующая блокировка начала действовать с 15 августа, о чём IT-гигант уведомил компании из РФ и Белоруссии посредством электронного письма.

«Я тоже получил письмо... Apple ссылается на пункт 13, но по факту причина только одна: страна регистрации аккаунта», - написал Грушевский.

Он также добавил, что в дальнейшем не исключено и изменение политика Apple по выплате дохода.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко допустил, что в России кроме видеохостинга YouTube могут быть заблокированы Google, Android и iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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