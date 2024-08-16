Apple запретила российским разработчикам пользоваться системой ASA в App Store

По его словам, соответствующая блокировка начала действовать с 15 августа, о чём IT-гигант уведомил компании из РФ и Белоруссии посредством электронного письма.

«Я тоже получил письмо... Apple ссылается на пункт 13, но по факту причина только одна: страна регистрации аккаунта», - написал Грушевский.

Он также добавил, что в дальнейшем не исключено и изменение политика Apple по выплате дохода.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко допустил, что в России кроме видеохостинга YouTube могут быть заблокированы Google, Android и iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

