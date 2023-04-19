Google могут оштрафовать в России на 4 млн рублей

Корпорация Google может быть оштрафована в России на сумму до 4 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку судебного участка мирового судьи Таганского района.

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Это связано с неудалением запрещенного российским законодательством контента. Привлекаемым лицом выступает Google LLC. Заседание по рассмотрению административного протокола состоится 20 апреля.

Напомним, в конце 2022 года Google было отказано в иске с требованием отмены штрафа в 2 млрд рублей, который возложила Федеральная антимонопольная служба РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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