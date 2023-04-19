Google могут оштрафовать в России на 4 млн рублей
Корпорация Google может быть оштрафована в России на сумму до 4 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку судебного участка мирового судьи Таганского района.
Это связано с неудалением запрещенного российским законодательством контента. Привлекаемым лицом выступает Google LLC. Заседание по рассмотрению административного протокола состоится 20 апреля.
Напомним, в конце 2022 года Google было отказано в иске с требованием отмены штрафа в 2 млрд рублей, который возложила Федеральная антимонопольная служба РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Google могут оштрафовать в России на 4 млн рублей
- ЦБ РФ: годовая инфляция в России снизилась до 3,15%
- Сербия призвала мир использовать дипломатию для урегулирования конфликта на Украине
- Мотоциклист сбил бабушку с внуком в Подмосковье
- В Херсонской области начали изымать лодки для нужд армии
- Британский военный назвал ВСУ легкой добычей для армии России
- Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Новозыбкове Брянской области
- Сенат США уличил банк Credit Suisse в обслуживании нацистов
- СМИ: Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной
- В НАТО предложили передать Украине еще больше оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru