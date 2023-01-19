Мантуров призвал открыть у ТЦ киоски с российской одеждой и продуктами

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал субъектам начать работу по открытию киосков и прочих нестационарных объектов для продажи товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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Как ожидается, открытие киосков, павильонов, палаток, лотков и автолавок у ТЦ откроет возможности для продажи продукции отечественных производителей и фермеров. Власти предлагают предоставлять площадки под торговлю на льготных условиях.

Власти должны до 1 июля 2023 года предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотографий нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в торговые центры и магазины.

Российские бренды успешно занимают в торговых центрах площади ушедших с российского рынка западных компаний. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

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ФОТО: киоски
ТЕГИ:Торговые ЦентрыТорговляДенис Мантуров
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