«Несмотря на цены»: Число посетителей фитнес-клубов выросло на 500 тысяч в 2023 году

«Если говорить о ценах и среднем чеке в фитнес-индустрии, то в целом они растут: в 2022 году примерно на 8%, в 2023 году рост составил около 11%. Эта тенденция никуда не денется, потому что растет себестоимость оказания услуг. С другой стороны, мы говорим о так называемом “фитнесе по подписке”, или модели рекуррентных платежей, которая позволяет не уменьшить средний чек, а его раздробить. “Фитнес по подписке” — это безакцептная система ежемесячного списания стоимости клубного членства. И если пересчитывать это безакцептное списание стоимости на годовой контракт, привычный российскому потребителю, то чаще всего это цена высокого бюджетного или низкого среднего сегмента, то есть это совсем не дешево. Превалирующие сейчас на рынке сети работают по месячной цене от 1650 до 2100 рублей, то есть примерно 24000 рублей в год», — сказала Киселева.

При этом, отметила собеседница НСН, количество клиентов фитнес-индустрии увеличилось на 500 тысяч рублей в 2023 году.

«Количество клиентов фитнес-индустрии увеличилось за последний год на 500 тысяч — с 6 млн человек до 6,5 млн человек (с 4,2% жителей страны до 4,5%). Это данные за 2023 год по сравнению с 2022 годом. Что касается 2024 года, спрос будет расти и в дальнейшем. Общая динамика демонстрирует и увеличение количества людей, занимающихся в фитнес-индустрии, и рост объема денег, оборачивающихся в фитнес-индустрии», — подчеркнула эксперт.

В заключение Киселева добавила, что рост спроса порождает и открытие новых фитнес-клубов.

«Конечно, новые фитнес-клубы открываются на фоне роста спроса. Хотя здесь не прямая зависимость, потому что у сетей фитнес-клубов, которые составляют примерно 27% рынка, есть программа развития. И в этой ситуации открывающиеся фитнес-клубы формируют дополнительный спрос», — подытожил он.

Ранее пресс-служба Национального фитнес-сообщества сообщила, что спортивные клубы отмечают снижение числа посетителей моложе 30 лет.

