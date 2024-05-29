Глава Wildberries призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов
Новое министерство, курирующее работу торговых сетей и маркетплейсов, следует создать в России. Об этом заявила гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на пленарной сессии на форуме «Неделя российского ритейла 2024», передает РИА Новости.
Как отметила предпринимательница, интернет-магазин считает себя представителем и ретейла, и цифровой экономики.
«Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», — указала Бакальчук.
Глава Wildberries выразила надежду на то, что итогом сессии станет решение, позволяющее объединить игроков электронной коммерции «под одну крышу».
Ранее в Госдуме предложили ввести нормы, регулирующие работу маркетплейсов. В частности, в стране могут установить требования к договорам между онлайн-площадкой, продавцом и владельцем пункта выдачи заказов, а также ввести запрет на оплату возврата товара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru