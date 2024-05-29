Глава Wildberries призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Как отметила предпринимательница, интернет-магазин считает себя представителем и ретейла, и цифровой экономики.

«Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», — указала Бакальчук.

Глава Wildberries выразила надежду на то, что итогом сессии станет решение, позволяющее объединить игроков электронной коммерции «под одну крышу».

Ранее в Госдуме предложили ввести нормы, регулирующие работу маркетплейсов. В частности, в стране могут установить требования к договорам между онлайн-площадкой, продавцом и владельцем пункта выдачи заказов, а также ввести запрет на оплату возврата товара.

