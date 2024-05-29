Глава Wildberries призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов

Новое министерство, курирующее работу торговых сетей и маркетплейсов, следует создать в России. Об этом заявила гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на пленарной сессии на форуме «Неделя российского ритейла 2024», передает РИА Новости.

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Как отметила предпринимательница, интернет-магазин считает себя представителем и ретейла, и цифровой экономики.

«Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», — указала Бакальчук.

Глава Wildberries выразила надежду на то, что итогом сессии станет решение, позволяющее объединить игроков электронной коммерции «под одну крышу».

Ранее в Госдуме предложили ввести нормы, регулирующие работу маркетплейсов. В частности, в стране могут установить требования к договорам между онлайн-площадкой, продавцом и владельцем пункта выдачи заказов, а также ввести запрет на оплату возврата товара.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:РоссияИнтернет-торговля

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