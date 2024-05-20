В Совфеде предложили исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС

По данным агентства, к разработке инициативы привело отсутствие добросовестной конкуренции между участниками рынка. По словам Кутепова, маркетплейсы пользуются налоговыми льготами для организаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Первая разработанная инициатива предлагает исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС и страховым взносам. Второй проект закона исключит онлайн-платформы из получателей льготы о привлечении иностранных работников.

По словам Кутепова, за2023 года интернет‑торговля выросла на 28%, составив 13,4% от общего объема розницы. В первом квартале 2024 года ее показатели также увеличились на 39% и составили 14,9% от объема розничных продаж, передает «Радиоточка НСН».

