В Совфеде предложили исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил два законопроекта, направленных на исключение маркетплейсов из получателей льгот по НДС, сообщают РИА Новости со ссылкой на документы.

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По данным агентства, к разработке инициативы привело отсутствие добросовестной конкуренции между участниками рынка. По словам Кутепова, маркетплейсы пользуются налоговыми льготами для организаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Первая разработанная инициатива предлагает исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС и страховым взносам. Второй проект закона исключит онлайн-платформы из получателей льготы о привлечении иностранных работников.

По словам Кутепова, за2023 года интернет‑торговля выросла на 28%, составив 13,4% от общего объема розницы. В первом квартале 2024 года ее показатели также увеличились на 39% и составили 14,9% от объема розничных продаж, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
ТЕГИ:РоссияИнтернет-торговля

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