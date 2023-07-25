Глава Unilever назвал продолжение работы в РФ «наименее плохим вариантом»

По словам Шумахера, компания могла выбрать из нескольких вариантов действий. Отказ от ведения дел в России или продажу бизнеса он счел нецелесообразным.

Глава компании считает, что в случае отказа от российского бизнеса активы могут национализировать.

«Последний вариант, предполагающий ограниченное ведение бизнеса, является наименее плохим, и именно на нем мы и находимся», - объяснил Шумахер.

В беседе с РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина сообщила о продолжении работы заводов компании в РФ. Она отметила, что приоритетом остается доступность продукции для потребителей, передает «Радиоточка НСН».

