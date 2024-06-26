Росавиация оптимизирует информацию о парке самолетов авиакомпаний

Как заявили в ведомстве, по этой причине в настоящее время конкретные цифры по количеству самолетов на официальном ресурсе не видны. Сам список российских авиакомпаний, перечень эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен.

В ведомстве также отметили, что ряд отечественных перевозчиков публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» увеличит пилотам зарплаты на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

