В Минфине предложили увеличить пошлину за развод до 5000 рублей
В Министерстве финансов России предложили увеличить размер ряда государственных пошлин, сообщает РБК.
Соответствующие предложения вошли в проект поправок к налоговому законопроекту. На расторжение брака пошлину предложено поднять с 650 рублей до 5000 рублей.
Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии.
Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой. Изменения в налоговую систему примут в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru