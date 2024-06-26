В Минфине предложили увеличить пошлину за развод до 5000 рублей

В Министерстве финансов России предложили увеличить размер ряда государственных пошлин, сообщает РБК.

Соответствующие предложения вошли в проект поправок к налоговому законопроекту. На расторжение брака пошлину предложено поднять с 650 рублей до 5000 рублей.

Речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой. Изменения в налоговую систему примут в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

