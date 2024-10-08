Глава Рыбного союза заявил о переизбытке красной икры
Предложение красной икры в России в текущем году превысит потребление, дефицита продукции не ожидается. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с РБК.
По его словам, эксперты оценивают потребление такой икры в стране в почти 15 тысяч тонн в год. На долю икры приходится около 5% общего объема вылова лососевых рыб. Сейчас на Дальнем Востоке добыли около 230 тысяч тонн такой рыбы, и производство икры может составить 11,5 тысячи тонн.
«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — заявил Панин.
Эксперт указал, что у переработчиков остались большие объемы замороженной икры с прошлого года.
Ранее Александр Панин в беседе с 360.ru напомнил о традиционном повышении стоимости икры в преддверии Нового года. По словам эксперта, объективных предпосылок для сильного скачка цен нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru