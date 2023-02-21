Глава РСПП: власти согласовали с бизнесом разовую выплату в бюджет
Крупный бизнес и власти РФ пришли к компромиссу по вопросу разовой выплаты в федеральный бюджет. Об этом РИА Новости сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, платеж будет связан с благоприятными условиями, которые дали возможность крупным компаниям получить положительные финансовые результаты за последние два года.
Однако механизм расчета платежа пока не определен, отметил Шохин. Властям и бизнесу предстоит решить, какой финансовый результат подлежит учету для уплаты взноса и как собрать средства в 2023 году, а не в 2024-м, рассказал глава РСПП.
В ходе обсуждения предприниматели исходили из того, что это будет авансовый платеж, сообщил Шохин.
Российский бизнес считает нереализуемой идею с добровольным единоразовым платежом, заявил ранее глава РСПП. По его словам, основная проблема заключается в определении компаний, которым предстоит внести средства, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- «Как низко пало наше государство»: американцы оценили слова Путина о Западе
- В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
- МВФ: Украина не сможет обходиться без внешнего финансирования
- Песков: у коллективного Запада есть босс
- Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев
- Ван И назвал отношения России и Китая «прочными как скала»
- МВД связало убийство президента NFC по грэпплингу с костюмом «Гарри Поттера». Видео
- Замороженные российские активы в Швейцарии неприкосновенны
- Песков: Россия должна быть уверена, что ядерный паритет продолжает соблюдаться
- Глава РСПП: власти согласовали с бизнесом разовую выплату в бюджет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru