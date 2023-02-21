Глава РСПП: власти согласовали с бизнесом разовую выплату в бюджет

По его словам, платеж будет связан с благоприятными условиями, которые дали возможность крупным компаниям получить положительные финансовые результаты за последние два года.

Однако механизм расчета платежа пока не определен, отметил Шохин. Властям и бизнесу предстоит решить, какой финансовый результат подлежит учету для уплаты взноса и как собрать средства в 2023 году, а не в 2024-м, рассказал глава РСПП.

В ходе обсуждения предприниматели исходили из того, что это будет авансовый платеж, сообщил Шохин.

Российский бизнес считает нереализуемой идею с добровольным единоразовым платежом, заявил ранее глава РСПП. По его словам, основная проблема заключается в определении компаний, которым предстоит внести средства, пишет НСН.

