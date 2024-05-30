Глава «Ritter Sport»: Решение остаться на рынке России сохранило работу 200 человек
Глава компании по производству шоколада «Ritter Sport» Андреас Ронкен сообщил, что решение остаться на рынке России было правильным. Его слова приводит немецкий журнал «Focus».
Ронкен отметил, что Россия - второй по величине рынок «Ritter Sport», и если бы компания приняла решение его покинуть, то руководству пришлось бы уволить 200 человек на производстве в городе Вальденбух.
Помимо этого Ронкен подчеркнул, что не считает, что компания должна поставлять свою продукцию только в страны, которые на 100% соответствуют его понятиям о морали. «Российские дети тоже любят шоколад», - прокомментировал глава «Ritter Sport».
Ранее экс-глава АКОРТ Сергей Беляков рассказал НСН, что иностранные производители бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, покинувшие Россию, начали снова появляться на российском рынке.
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