Глава «Ritter Sport»: Решение остаться на рынке России сохранило работу 200 человек

Ронкен отметил, что Россия - второй по величине рынок «Ritter Sport», и если бы компания приняла решение его покинуть, то руководству пришлось бы уволить 200 человек на производстве в городе Вальденбух.

Помимо этого Ронкен подчеркнул, что не считает, что компания должна поставлять свою продукцию только в страны, которые на 100% соответствуют его понятиям о морали. «Российские дети тоже любят шоколад», - прокомментировал глава «Ritter Sport».

Ранее экс-глава АКОРТ Сергей Беляков рассказал НСН, что иностранные производители бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, покинувшие Россию, начали снова появляться на российском рынке.

