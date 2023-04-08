Глава МВФ прогнозирует надвигающийся «бум» из-за уязвимости глобальной экономики
В ближайшем будущем может возникнуть «бум» на фоне уязвимости глобальной экономики, прогнозирует директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом она заявила журналисту накануне ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка.
«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — заявила глава МВФ на YouTube.
По ее мнению, нынешняя ситуация отличается от положения дел в банковском секторе в 2008 году, когда многие финансовые учреждения держали на балансе переоцененные активы. Кристалина Георгиева полагает, что в настоящее время финансовая ситуация стала намного «чище».
Также она отметила негативное влияние на финансовый рынок украинского конфликта, а также рост эскалации между США и Китаем.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов пояснил НСН идеологию Фонда национального благосостояния. Она предусматривает его пополнение в благополучные годы и расходование накопленных средств в тяжелые времена.
«Сложилась уникальная ситуация. Дело в том, что цены на нефть и газ были экстремально высокими, однако требовалось не пополнение, а расходование средств фонда. Такие решения были приняты относительно корректировки бюджетного правила, оно оказалось замороженным или откорректированным под текущую ситуацию. Положение текущего года говорит о том, что нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, тратятся на текущие нужды», — сказал Климанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru