Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволило министру промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров возглавить совет директоров АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба Минпромторга.
В сообщении говорится, что глава ведомства займёт пост председателя директоров автопроизводителя «на безвозмездной основе».
Ранее совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова в должности президента компании. По словам Мантурова, «управленческий опыт и деловые качества нового президента «помогут ему решить поставленные задачи».
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