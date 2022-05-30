Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволило министру промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров возглавить совет директоров АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина

В сообщении говорится, что глава ведомства займёт пост председателя директоров автопроизводителя «на безвозмездной основе».

Ранее совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова в должности президента компании. По словам Мантурова, «управленческий опыт и деловые качества нового президента «помогут ему решить поставленные задачи».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Министры"автоваз"МинпромторгДенис Мантуров
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