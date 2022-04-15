Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров за 2021 год задекларировал наибольший доход среди членов российского правительства, сообщает пресс-служба кабмина.
Как следует из декларации главы Минпромторга, по итогам прошлого года его доход составил 704 млн 663 тысяч 698 рублей и 35 копеек. Это почти в 70 раз больше, чем годовой доход президента России Владимира Путина, который задекларировал 10 млн 202 тысяч 616 рублей.
Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев указал в декларации за 2021 года доход в 392,6 млн рублей, причём по сравнению с 2020 годом он заработал почти в 10 раз больше (42,3 млн рублей).
Больше 100 млн рублей по итогам 2021 года также заработали министр транспорта Виталий Савельев (130,93 млн рублей), министр энергетики Николай Шульгинов (124,58 млн рублей), министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (121,04 млн рублей).
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала декларацию о доходах, расходах и имуществе президента РФ Владимира Путина, согласно которой в прошлом году глава государства заработал 10 млн 202 тысяч 616 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина
- ФСБ: предотвращён теракт на военном объекте в Калужской области
- Путин заработал в 2021 году более 10 млн рублей
- СМИ: «Роснано» потребовало проверить работу компании при Чубайсе
- Мишустин заявил, что на пособия малообеспеченным семьям выделят 505 млрд рублей
- Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ
- В России заблокировали сайт Международного французского радио
- Из WhatsApp решили сделать соцсеть
- ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке для учёных и медиков
- Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма о ракетном ударе по Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru