Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина

Как следует из декларации главы Минпромторга, по итогам прошлого года его доход составил 704 млн 663 тысяч 698 рублей и 35 копеек. Это почти в 70 раз больше, чем годовой доход президента России Владимира Путина, который задекларировал 10 млн 202 тысяч 616 рублей.

Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев указал в декларации за 2021 года доход в 392,6 млн рублей, причём по сравнению с 2020 годом он заработал почти в 10 раз больше (42,3 млн рублей).

Больше 100 млн рублей по итогам 2021 года также заработали министр транспорта Виталий Савельев (130,93 млн рублей), министр энергетики Николай Шульгинов (124,58 млн рублей), министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (121,04 млн рублей).

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала декларацию о доходах, расходах и имуществе президента РФ Владимира Путина, согласно которой в прошлом году глава государства заработал 10 млн 202 тысяч 616 рублей.

