Экс-министра траснпорта Соколова утвердили в должности президента АвтоВАЗа
Совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова в должности президента компании. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, решение вступило в силу 23 мая.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что «в ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа» и управленческий опыт и деловые качества нового президента «помогут ему решить поставленные задачи».
Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, в свою очередь, выразил уверенность, что опыт Соколова «поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда».
«Я рад присоединиться к многотысячному коллективу АвтоВАЗа... Первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками», - подчеркнул сам Соколов.
Максим Соколов возглавлял Минтранс России с 2012 по 2018 год. Затем был избран в совет директоров ПАО «Группа ЛСР», а после занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал транспортную сферу, сообщают «Невские новости».
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