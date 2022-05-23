Экс-министра траснпорта Соколова утвердили в должности президента АвтоВАЗа

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что «в ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа» и управленческий опыт и деловые качества нового президента «помогут ему решить поставленные задачи».

Гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, в свою очередь, выразил уверенность, что опыт Соколова «поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда».

«Я рад присоединиться к многотысячному коллективу АвтоВАЗа... Первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками», - подчеркнул сам Соколов.

Максим Соколов возглавлял Минтранс России с 2012 по 2018 год. Затем был избран в совет директоров ПАО «Группа ЛСР», а после занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал транспортную сферу, сообщают «Невские новости».

