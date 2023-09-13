Генпрокуратура отказалась от взыскания российских активов немецкого концерна
Генпрокуратура отказалась взыскивать российские активы корпорации HeidelbergCement (Германия). Решение ведомства принял Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
В Генпрокуратуре указали на то, что такое решение продиктовано «особыми обстоятельствами, позволяющими защитить интересы страны иными правовыми способами». Изначально арест наложили, чтобы обеспечить исковые требования российского ведомства.
Речь, в частности, шла о взыскании 100% доли HeidelbergCement RUS и акций предприятия, занимающегося первичной обработкой известняка и гипса. Также планировалось взыскать свыше 277 тысяч акций «Сырьевой компании» в Башкирии (50% уставного капитала) и более 55 тысяч акций сланцевого цементного завода «Цесла» в Ленобласти (99,98% уставного капитала). Оба предприятия являются частью корпорации.
HeidelbergCement AG — один из самых влиятельных мировых производителей цемента, ее подразделения открыты более чем в 50 странах. Концерн ведет деятельность в России с 2001 года, ему принадлежат заводы в Сланцах (Ленинградская область) и в Подмосковье и пакет акций компании стройматериалов в Башкортостане. Российские активы корпорации были арестованы в конце лета 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru