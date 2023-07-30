В Чехии сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова

Власти Чехии арестовали активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, сообщило «Чешское телевидение».

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Республиканское управление финансового анализа заблокировало счета предпринимателя и арестовало его отель Savoy Westend в Карловых Варах. Стоимость объекта оценили в $4,6 миллиона.

Гостиница перестала принимать новых постояльцев. Сотрудники могут потерять работу.

Великобритания 20 июля исключила бизнесмена Олега Тинькова из санкционного списка, передает «Радиоточка НСН».

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