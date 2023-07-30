В Чехии сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова
30 июля 202320:58
Власти Чехии арестовали активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, сообщило «Чешское телевидение».
Республиканское управление финансового анализа заблокировало счета предпринимателя и арестовало его отель Savoy Westend в Карловых Варах. Стоимость объекта оценили в $4,6 миллиона.
Гостиница перестала принимать новых постояльцев. Сотрудники могут потерять работу.
Великобритания 20 июля исключила бизнесмена Олега Тинькова из санкционного списка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru