Гендиректор «Мультимедиа холдинга» объяснила, почему нужно инвестировать в радио

Киселева добавила, что на фоне изменения потребительских привычек и растущей конкуренции вложения в радиорекламу способны стать для многих компаний основным фактором успеха. Они позволят и глубоко взаимодействовать с аудиторией, и оставаться на слуху.

Говоря о месте радио в нынешних реалиях, гендиректор «Мультимедиа холдинга» подчеркнула, что это по-прежнему удобный и доступный способ получения развлечений и информации. Более того, оно находится на подъеме на протяжении последних нескольких лет, стремительно восстанавливаясь после экономических потрясений и пандемического спада.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что общая еженедельная аудитория радиослушателей в России превышает 50 млн человек, а всего на радиовещание было выдано 3,5 тысячи лицензий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

