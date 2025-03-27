Гендиректор «Мультимедиа холдинга» объяснила, почему нужно инвестировать в радио

Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева заявила НСН, что радио остается выгодным объектом для инвестиций. Она привела данные аналитиков, согласно которым рынок радиорекламы вырос на 21% в январе-сентябре 2024 года. По мнению Киселевой, это свидетельствует о доверии к радио и о том, что это эффективный и надежный инструмент для достижения бизнес-целей.

Чернышенко: Еженедельная аудитория радиослушателей в РФ превышает 50 млн

Киселева добавила, что на фоне изменения потребительских привычек и растущей конкуренции вложения в радиорекламу способны стать для многих компаний основным фактором успеха. Они позволят и глубоко взаимодействовать с аудиторией, и оставаться на слуху.

Говоря о месте радио в нынешних реалиях, гендиректор «Мультимедиа холдинга» подчеркнула, что это по-прежнему удобный и доступный способ получения развлечений и информации. Более того, оно находится на подъеме на протяжении последних нескольких лет, стремительно восстанавливаясь после экономических потрясений и пандемического спада.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что общая еженедельная аудитория радиослушателей в России превышает 50 млн человек, а всего на радиовещание было выдано 3,5 тысячи лицензий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Мультимедиа Холдинг"
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