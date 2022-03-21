Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
Итальянская энергетическая компания Enel в течение нескольких месяцев завершит работу в России, считает гендиректор группы Франческо Стараче. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«Я думаю, что мы, к сожалению, будем вынуждены свернуть свою деятельность», — поделился Стараче.
Ранее гендиректор Enel заявлял, что бизнес в России для компании несущественен и занимает не более 1% от общего объема деятельности.
Enel — производитель электрической и тепловой энергии, в РФ ее представляют Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также Азовская и Кольская ВЭС.
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