Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России

«Я думаю, что мы, к сожалению, будем вынуждены свернуть свою деятельность», — поделился Стараче.

Ранее гендиректор Enel заявлял, что бизнес в России для компании несущественен и занимает не более 1% от общего объема деятельности.

Enel — производитель электрической и тепловой энергии, в РФ ее представляют Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также Азовская и Кольская ВЭС.

