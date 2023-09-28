Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети ТЦ «Мега»
Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» в России у шведской структуры Ingka Centres, ранее владевшей и управлявшей этими ТЦ и магазинами IKEA. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Группа "Газпромбанк" стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м, выкупив их у Ingka Centres», — отмечается в сообщении.
В сделку вошли 14 центров «Мега» в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. Детали соглашения не раскрываются, отмечает RT. Как отметил зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, организация продолжит развивать сеть ТЦ.
Ранее СМИ сообщили, что Газпромбанк претендует на покупку активов Ingka Centres, оценочная стоимость которых составляет около $2,85 млрд.
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